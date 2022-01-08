08 Ocak 2022, Cumartesi
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Canlı canlı gömülen iki arkadaş mezardan nasıl kurtuldu? İki kişiyi gömen zanlılar yakalandı mı?
İstanbul Beyoğlu'nda kan donduran bir olay yaşandı. Yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı. Zanlılar yakalandı mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.