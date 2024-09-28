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Çankırı'nın meşhur tuzu, astım ve KOAH hastalarına nefes oluyor

Çankırı'nın meşhur tuzu, astım ve KOAH hastalarına nefes oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 13:34
Türkiye'nin dört bir yanından Çankırı'ya gelen KOAH ve astım hastaları Hititler'den kalan tuz mağarasında ve tuzla dolu odalarda terapi görerek şifa arıyor.
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