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Çankırı'daki orman yangını büyüyor: Vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor!

Çankırı'daki orman yangını büyüyor: Vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 21:40
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen orman yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle bölgedeki 4 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri, yangının söndürülmesi ve evlerine geri dönebilme umuduyla gelişmeleri endişeyle izliyor.
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