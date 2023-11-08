Çankırı’da korkunç ölüm: Cesedi yatağın altında bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

Çankırı’da kendisinden 2 gündür haber alınamadığı öne sürülen 48 yaşındaki Ayşe Doğan, evindeki yatağının altında ölü bulundu. Yakınları tarafından yapılan ihbar sonucu Doğan’ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının eşi de dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.