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Çankırı’da korkunç ölüm: Cesedi yatağın altında bulundu! 4 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 08.11.2023 23:11
Çankırı’da kendisinden 2 gündür haber alınamadığı öne sürülen 48 yaşındaki Ayşe Doğan, evindeki yatağının altında ölü bulundu. Yakınları tarafından yapılan ihbar sonucu Doğan’ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının eşi de dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yatağın altında ölü bulundu
Yatağın altında ölü bulundu
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