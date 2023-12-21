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Çankırı’da kan donduran cinayet! Babasının cesedini parçalayarak sobada yaktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:29
Çankırı'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Ardından da vücudunu parçalara ayırarak yaktı. Kan donduran cinayetin katil zanlısı oğul yakalandı.
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