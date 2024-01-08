09 Ocak 2024, Salı
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Çankırı’da bir ev alevlere teslim oldu! Bilinmeyen sebepten çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Çankırı’da bilinmeyen sebeple çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay, Çankırı il merkezi Karatekin Mahallesi Samanpazarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.