09 Temmuz 2024, Salı
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Çankırı’da akılalmaz olay! Bir genç otel odasında ölü bulundu
Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Mahmut Doğan'ın (28) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 28 yaşındaki Mahmut Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.