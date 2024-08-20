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Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında

Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 10:41
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
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Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altında
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