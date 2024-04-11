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Canını hiçe saydı, motosikletin üzerine uzanarak seyretti

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Giriş: 11.04.2024 16:14
Güncelleme:11.04.2024 16:20
Elazığ’da bir sürücü kendi canını hiçe sayıp, motosikletin üzerine uzanarak seyretti.
Canını hiçe saydı, motosikletin üzerine uzanarak seyretti
Canını hiçe saydı, motosikletin üzerine uzanarak seyretti
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