Cani katil: Ablamı öldürdüm! Başında silahla bekliyorum, gelin alın

Antalya’da bir kişi miras yüzünden tartıştığı iddia edilen ablasını pazar dönüşünde evin bahçesinde silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kardeş olaydan sonra, “Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın” dedi. Olayın ardından evine gelen baba ise acı haberi alarak çalışmaları polis aracının içerisinden meraklı gözler ile izledi.