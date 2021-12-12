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Cani katil: Ablamı öldürdüm! Başında silahla bekliyorum, gelin alın

İHA
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Giriş: 12.12.2021 17:20
Antalya’da bir kişi miras yüzünden tartıştığı iddia edilen ablasını pazar dönüşünde evin bahçesinde silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı kardeş olaydan sonra, “Ablamı öldürdüm. Başında silahla bekliyorum, gelin alın” dedi. Olayın ardından evine gelen baba ise acı haberi alarak çalışmaları polis aracının içerisinden meraklı gözler ile izledi.
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