Cani Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni bilgiler ortaya çıktı. Eylem Tok'un, kazanın yaşandığı yere ikinci kez gittiği öğrenildi. Eylem Tok delilleri karartmak mı istedi? Annesi ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un iade süreci nasıl işleyecek? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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