Cani Eylem Tok ve katil oğlu ABD’ye kaçtı! Tutuklama kararı çıkarıldı

İstanbul Eyüpsultan'da aracıyla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan genç, cani annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı. Zanlıların Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi. Anne-oğul hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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