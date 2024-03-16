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Canavar Eylem Tok ve katil Timir Cihantimur’un kaçışı! Yaşananlar annelik içgüdüsüyle açıklanabilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 09:53
Tüm Türkiye'yi sarsan cinayet gibi kaza sonrası eylem tok ve 17 yaşındaki oğlu Amerika'da görüntülendi. Görüntülerde ise gülümseme detayı oldukça tepki çekti. Anne Eylem Tok ise yaşananları annelik içgüdüsü olarak açıklamıştı. Peki olayın psikolojik altyapısında neler yatıyor?
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