16 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Canavar Eylem Tok ve katil Timir Cihantimur’un kaçışı! Yaşananlar annelik içgüdüsüyle açıklanabilir mi?
Tüm Türkiye'yi sarsan cinayet gibi kaza sonrası eylem tok ve 17 yaşındaki oğlu Amerika'da görüntülendi. Görüntülerde ise gülümseme detayı oldukça tepki çekti. Anne Eylem Tok ise yaşananları annelik içgüdüsü olarak açıklamıştı. Peki olayın psikolojik altyapısında neler yatıyor?