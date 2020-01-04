Canan Karatay'ın açıklamaları Prof.Dr. Arif Verimli'yi çileden çıkardı!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sakin tavırları ve tıp bilgisi ile dikkat çeken Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sözleriyle çileden çıktı. "Antidepresan psikolojik hastalıkları tedavi etmiyor. Beyni bozuyor. Serotonin denilen mutluluk hormonunun çoğalması sonucu; kişilik bozukluğu, intiharlar, halüsinasyonlara yol açıyor." diyen Canan Karatay'a Arif Verimli'den cevap gecikmedi. İşte Prof. Dr. Arif Verimli'nin o açıklamaları...