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Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...

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Giriş: 16.12.2023 13:43
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış etkili olurken Çanakkale'de hayat olumsuz etkilendi. Çok sayıda evi su basarken, bazı köylerdeki hayvanlar taşkın nedeniyle kayboldu. İşte o görüntüler...
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