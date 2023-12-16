16 Aralık 2023, Cumartesi
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Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu! Evleri su bastı hayvanlar taşkına kapıldı...
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde sağanak yağış etkili olurken Çanakkale'de hayat olumsuz etkilendi. Çok sayıda evi su basarken, bazı köylerdeki hayvanlar taşkın nedeniyle kayboldu. İşte o görüntüler...