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Çanakkale'nin ayvacık ilçesinde makilik alanda yangın çıktı! Alevler Assos Antik Kenti'ne sıçradı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 18:27
Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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