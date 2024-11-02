02 Kasım 2024, Cumartesi
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Çanakkale'deki şüpheli ölüm! Restoratör Tuğba’nın profesör eşi gözaltına alındı
Çanakkale'de yaşadığı apartmanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş'ın ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Şüpheli olarak Tuğba Yavaş'ın profesör eşi Alptekin Yavaş gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.