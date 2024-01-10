Çanakkale'de yoğun kar ve tipi! Buz pistine dönen yolda zorlu yayın... A Haber muhabiri Tayfun Er son durumu aktardı

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. O noktalardan biri de Çanakkale. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki son durumu aktarırken güçlük çekti. Er, "Ben çok uzun zamandır bu şekilde Çanakkale’de böyle bir meteorolojik olay görmedim." dedi. Öte yandan o noktada kayarak korkuluklara çarpan araç görüntülendi. İşte bölgede son durum...

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