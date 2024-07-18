Çanakkale'de yangında 2500 hektar alanın zarar gördüğü bölgeler yeşillendi

Çanakkale'de geçen yıl kül olan ormanlık alan yapılan rehabilitasyon çalışmasının ardından yeniden yeşillenmeye başladı. A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan detayları aktardı.

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