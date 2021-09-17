17 Eylül 2021, Cuma
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Çanakkale'de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü. Güvenlik güçleri yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Güler’in cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.