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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:11
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.
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Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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