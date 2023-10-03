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Çanakkale'de trafiği rahatlatacak köprü! Çanakkale Belediyesi'nin yapmadığı köprüyü DSİ yapacak

A Haber
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Giriş: 03.10.2023 09:26
Çanakkale'de şehir trafiğini rahatlatacak köprüyü belediye yapmayınca devreye Devlet Su İşleri girdi. Çalışmalar ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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