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Çanakkale'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

İHA
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Giriş: 19.06.2022 17:47
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçradı. Söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.
Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
Tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
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