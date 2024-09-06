Çanakkale’de susam hasadında makineli üretim

Çanakkale'de susam hasadı yapılıyordu ancak makineli değildi ve artık makineli sisteme geçildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer de susam hasadına katıldı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN