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Çanakkale'de süs bitkisi üretimi

Çanakkale'de süs bitkisi üretimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 13:08
Güncelleme:23.08.2024 13:09
Çanakkale'nin ilk süs bitki girişimi için kadın çiftçiler; "Hanımeli Kadın Girişimcileri" adı altında bir araya geldi. 3 dönümlük alanda çeşit çeşit süs bitkileri yetiştiriyorlar. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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