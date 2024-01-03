03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de sis nedeniyle 7 araç birbirine girdi! Facianın önüne geçildi

Çanakkale'de sis nedeniyle 7 araç birbirine girdi! Facianın önüne geçildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 11:51
Çanakkale'de sis nedeniyle Umurbey beldesi girişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Büyük facianın sürücülerin dikkati ile engellendiği kazada 4 kişi yaralandı. İşte olay yerinden fotoğraflar…
Puslu yolda 7 araç birbirine girdi
Puslu yolda 7 araç birbirine girdi
Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler
Yollarına çıkan tilkileri elleriyle beslediler
Harvard rektörüne Siyonist baskı!
Harvard rektörüne Siyonist baskı!
Yük boşaltırken hafriyat kamyonunu devrildi
Yük boşaltırken hafriyat kamyonunu devrildi
Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası!
Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası!
Şişli’de iş yeri otomatik silahla tarandı
Şişli'de iş yeri otomatik silahla tarandı
Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
O ilde balon balığı faciası!
O ilde balon balığı faciası!
Teksas İstanbul! Silahlı çete polisten kaçamadı
Teksas İstanbul! Silahlı çete polisten kaçamadı
İstanbul’da kan donduran olay!
İstanbul'da kan donduran olay!
Bursa’da hayat kurtaran manevra!
Bursa'da hayat kurtaran manevra!
Anne-babalar dikkat!
Anne-babalar dikkat!
Daha Fazla Video Göster