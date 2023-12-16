16 Aralık 2023, Cumartesi
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Çanakkale'de şiddetli yağış: Kepez Deresi taştı
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bazı sokakları su bastı. Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu. Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.