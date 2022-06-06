06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de şaşkına çeviren anlar! Köy meydanında sansar kovalamacası

Çanakkale'de şaşkına çeviren anlar! Köy meydanında sansar kovalamacası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2022 16:43
Çanakkale'nin Çan ilçesinde "nesli tükenme riski altında olan" 'alaca sansar 4 yavrusu ile köye indi. Sansar ailesini köylüler koruma altına aldı. İşte köye meydanındaki "alaca sansar" kovalamacası.
Köy meydanında kovalamaca KÖY MEYDANINDA KOVALAMACA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Köy meydanında kovalamaca
Köy meydanında kovalamaca
Fethiye’de kan donduran olay
Fethiye'de kan donduran olay
Sağanak sonrası sel!
Sağanak sonrası sel!
Ayının drone ile imtihanı
Ayının drone ile imtihanı
Elif’in sağlık durumu nasıl?
Elif’in sağlık durumu nasıl?
Bebek’teki rezalette flaş gelişme!
Bebek’teki rezalette flaş gelişme!
Bodrum’da makilik alanda yangın
Bodrum’da makilik alanda yangın
2 ilde orman yangını!
2 ilde orman yangını!
Havuzda bu önlemlere dikkat
Havuzda bu önlemlere dikkat
İlkokulda dansözlü kutlama!
İlkokulda dansözlü kutlama!
Boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı
Boğa paniği! Seyircilerin arasında daldı
1770 numaralı mezarın sır dolu hikayesi
1770 numaralı mezarın sır dolu hikayesi
Daha Fazla Video Göster