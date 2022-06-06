06 Haziran 2022, Pazartesi
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Çanakkale'de şaşkına çeviren anlar! Köy meydanında sansar kovalamacası
Çanakkale'nin Çan ilçesinde "nesli tükenme riski altında olan" 'alaca sansar 4 yavrusu ile köye indi. Sansar ailesini köylüler koruma altına aldı. İşte köye meydanındaki "alaca sansar" kovalamacası.