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05.11.2019

Çanakkale'de sahile vuran yunusu kurtarmak için denize girdi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde sahile vuran bir yunus, Beytullah Kara’nın yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. O renkli anları da Beytullah Kara'nın yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

Geyikli'nin Kumburun köyünde balık tutmaya giden Beytullah Kara ile Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusu görünce hem kolları hem de paçaları sıvayarak talihsiz hayvana yardım etmeye koyuldu.

Ayakkabıları çıkarıp, paçalarını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan tutarak sahilden denize doğru çekmeye başladı. Ağır olduğu için zor anlar yaşayan Kara, elinden geleni yaparak yunusu denize kavuşturdu. Denizle buluştuktan sonra adeta teşekkür edercesine kendisini kurtaranları selamlayan yunus balığı bir süre sonra gözden kayboldu. O renkli anları da yakın arkadaşı Tamer Yılmaz saniye saniye kayıt altına aldı.

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