Çanakkale’de sağanak yağış sonrası yazlıklar sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.