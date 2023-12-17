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Çanakkale’de sağanak yağış sonrası yazlıklar sular altında

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Giriş: 17.12.2023 17:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.
Çanakkale’de yağış sonrası yazlıklar sular altında
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