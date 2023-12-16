Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu! Bahçe ve tarlalar göle döndü

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bazı sokakları su bastı. Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu. Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.

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