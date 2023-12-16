16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu! Bahçe ve tarlalar göle döndü

Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu! Bahçe ve tarlalar göle döndü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 00:49
Güncelleme:16.12.2023 01:05
Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bazı sokakları su bastı. Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu. Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de sağanak yağış etkili oldu!
Çanakkale'de sağanak yağış etkili oldu!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
810 yaşındaki ağacın hikayesi!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Flaş sokak hayvanları açıklaması!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Hırsızlar çatıdaki kurşunları çaldı!
Fethiye’de tekne alevlere teslim oldu!
Fethiye'de tekne alevlere teslim oldu!
Van Gölü’nde kuraklık!
Van Gölü'nde kuraklık!
Anne-babalar dikkat! Tehlike çok büyük
Anne-babalar dikkat! Tehlike çok büyük
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan’a ziyaret
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'a ziyaret
38 saat mi sürecek?
38 saat mi sürecek?
Doluluk oranı yüzde 60’a yükseldi!
Doluluk oranı yüzde 60'a yükseldi!
Yaban hayatında zorlu mesai!
Yaban hayatında zorlu mesai!
Marmara’da sessiz çığlık: Denizanaları!
Marmara'da sessiz çığlık: Denizanaları!
Daha Fazla Video Göster