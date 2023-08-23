Çanakkale’de orman yangının başladığı an! İHA’lar böyle görüntüledi

Çanakkale’de 22 Ağustos Salı günü saat 12.30’da başlayan orman yangını sürüyor. Ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor. Yangında meydana gelen alevler adeta geceyi aydınlatıyor. Ekipler cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Çanakkale’de orman yangının başladığı an İHA’lar görüntüledi. İşte o anlar…

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın ile mücadeleyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; yangının başlangıcı itibariyle bölgede toplam 1489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesinin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi.