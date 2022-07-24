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Çanakkale'de orman yangını! Kaza yapan otomobildeki yangın ormanlık alana sıçradı

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 16:23
Son dakika haberi... Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde kaza yapan bir araçtan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

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