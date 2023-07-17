17 Temmuz 2023, Pazartesi
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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor: Köy halkı tahliye edildi
Hatay Belen ve Mersin'deki orman yangılarına havadan ve karadan kesintisiz müdahale devam ederken, bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak ile çalışmalar yürütülürken yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı.