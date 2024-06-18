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Çanakkale'de orman yangını! Eceabat'taki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 20:27
Çanakkale'de orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle boğaz trafiği tek taraflı askıla alındı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları olay yerinden aktardı. İşte detaylar…
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