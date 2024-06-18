Çanakkale’de orman yangını! Bakan Yumaklı’dan açıklama geldi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Anafartalar Köyü boşaltıldı. Çanakkale Boğazı, kuzey-güney yönünde gemi trafiğine kapatıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "9 uçak 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz." dedi.

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