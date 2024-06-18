18 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çanakkale’de orman yangını! Bakan Yumaklı’dan açıklama geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2024 18:17
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Anafartalar Köyü boşaltıldı. Çanakkale Boğazı, kuzey-güney yönünde gemi trafiğine kapatıldı. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "9 uçak 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 Ormanın Kahramanı'mızla müdahale ediyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar torpil attı, inşaat malzemeleri tutuştu
Çocuklar torpil attı, inşaat malzemeleri tutuştu
Çanakkale’de orman yangını!
Çanakkale’de orman yangını!
Akbaş mevkiinde orman yangını paniği
Akbaş mevkiinde orman yangını paniği
11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Kontrolünden çıkan ticari araç iş yerine daldı
Kontrolünden çıkan ticari araç iş yerine daldı
Gençler tekme yumruk birbirine girdi
Gençler tekme yumruk birbirine girdi
Diyarbakır’da silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga
Diyarbakır’da silahlı, bıçaklı, sandalyeli kavga
Türkiye’ye iade edilecekler mi?
Türkiye'ye iade edilecekler mi?
İbrahim Tatlıses’in filmleri aratmayan hikayesi | NOSTALJİ
İbrahim Tatlıses’in filmleri aratmayan hikayesi | NOSTALJİ
Ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada
Ünlü pilavcıda “bedava yemek” kavgası kamerada
A Haber kutsal topraklarda! Hacılar şeytan taşlama vazifesini yerine getirdi
A Haber kutsal topraklarda! Hacılar şeytan taşlama vazifesini yerine getirdi
Tarım işçileriyle esnaf arasında meydan savaşı
Tarım işçileriyle esnaf arasında meydan savaşı
Daha Fazla Video Göster