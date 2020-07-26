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Çanakkale'de orman yangını! Bakan Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor

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Giriş: 26.07.2020 17:08
Güncelleme:26.07.2020 17:17
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek, yangın bölgesi Çanakkale'ye geçiyor.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı. Çanakkale Eceabat, Labseki, Kemer ve Edirne Keşan büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Çanakkale merkez Yukarı Okçular'da yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor." dedi.

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