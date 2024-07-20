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Çanakkale'de orman yangını! Ayvacık’ta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını! Ayvacık’ta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 01:27
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde de orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale başlattı.
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