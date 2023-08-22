22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de orman yangını! A Haber bölgede

Çanakkale'de orman yangını! A Haber bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 16:32
Çanakkale'deki çıkan orman yangını nedeniyle iki köy tahliye edildi, Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vale cinayetinde sıcak gelişme
Vale cinayetinde sıcak gelişme
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Konya Ovası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya!
Konya Ovası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya!
Sahaflık hikayesi nasıl başladı?
Sahaflık hikayesi nasıl başladı?
Eyüpsultan’da park kavgası: 1 ölü
Eyüpsultan'da park kavgası: 1 ölü
Türkiye’de ilki başardı! A Haber’e konuştu
Türkiye'de ilki başardı! A Haber'e konuştu
Felaket! İnşaatta iskele çöktü
Felaket! İnşaatta iskele çöktü
Emine Erdoğan’dan ekolojik köy ziyareti!
Emine Erdoğan’dan ekolojik köy ziyareti!
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
İzmir’de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
İzmir'de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Adana’da yol isyanı! Halı çözümü
Adana'da yol isyanı! Halı çözümü
Daha Fazla Video Göster