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Çanakkale'de orman yangını

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Giriş: 30.08.2023 16:36
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı koyunyeri göleti mevkiinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor.
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