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Çanakkale'de küle olan alanlar yeniden yeşeriyor

Çanakkale'de küle olan alanlar yeniden yeşeriyor

İHA
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Giriş: 18.07.2024 10:22
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz 2023 tarihinde çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde 2 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü yangında yanan alanlar yeniden yeşerdi. Yeşeren alanlar drone ile görüntülendi.
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