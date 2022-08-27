27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Çanakkale’de kargo gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışması devam ediyor
Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye gönderildi.