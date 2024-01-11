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Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu! Eğitime yine kar engeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 09:44
Yurtta Sibirya soğukları etkili oluyor. Çanakkale'de ekipler kentte buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor. Taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgedeki son durumu aktardı.
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