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Çanakkale'de kar yağışı | Beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 09:34
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimde ve köy okullarının tamamında 1 günlük tatil ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
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