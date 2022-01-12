12 Ocak 2022, Çarşamba
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Çanakkale'de kar yağışı | Beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimde ve köy okullarının tamamında 1 günlük tatil ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.