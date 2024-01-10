Çanakkale'de kar kalınlığı 20 cm'yi geçti! A Haber muhabiri bölgedeki son durumu aktardı

Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. Er, "Şu anda 20 santimetrenin biraz üzerinde bir kar kalınlığı söz konusu." dedi.

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