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Çanakkale'de göçmen faciası: 8 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 12:30
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada olay sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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