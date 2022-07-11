Çanakkale'de evin bahçesinde yılan operasyonu! Görenler ekiplere haber verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evin bahçesinde 1 metre uzunluğunda yılan tel örgüyle balık ağı arasına sıkıştı. Görenler hemen ekiplere haber verdi. Bakın özel aparat ile nasıl kurtarıldı...

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