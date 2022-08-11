11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil yakalandı

Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil yakalandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 14:51
Çanakkale’de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında gazetecilerin ‘Neden öldürdün’ sorusuna ise, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” diyerek cevap verdi.
Çay içerken ölümden döndü!
Çay içerken ölümden döndü!
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil
Alev hortumu havadan görüntülendi
Alev hortumu havadan görüntülendi
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Kilitli tutuldukları evde köpekler birbirini yedi
Bozkurt’ta sel felaketinin izleri siliniyor
Bozkurt'ta sel felaketinin izleri siliniyor
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
3 çocuğunu kebapçıda bırakıp ortadan kayboldu!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem
CHP'li belediyelerde bitmeyen eylem
Bakan EYT için tarih verdi
Bakan EYT için tarih verdi
Korkutan patlama!
Korkutan patlama!
İşte Eren’in son fotoğrafı
İşte Eren'in son fotoğrafı
Duraklar İBB tarafından söküldü
Duraklar İBB tarafından söküldü
Daha Fazla Video Göster