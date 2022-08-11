11 Ağustos 2022, Perşembe
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Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan katil yakalandı
Çanakkale’de eşini tüfekle öldürdükten sonra, sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, emniyet çıkışında gazetecilerin ‘Neden öldürdün’ sorusuna ise, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm” diyerek cevap verdi.