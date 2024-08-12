Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu nasıl? Detaylar A Haber'de...

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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