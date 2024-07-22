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Çanakkale'de depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

Çanakkale'de depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 21:02
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası Ayvacık ilçesinde bazı eski tip evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ezine ilçesinde saat 17.39’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Çanakkale merkez ve Ayvacık ilçelerinde de hissedildi.
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