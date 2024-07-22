22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Çanakkale'de depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası Ayvacık ilçesinde bazı eski tip evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Ezine ilçesinde saat 17.39’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Çanakkale merkez ve Ayvacık ilçelerinde de hissedildi.